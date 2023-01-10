Ростех выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставки БМП-3 и БТР-МДМ

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Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех своевременно выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л. Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год.

«Оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники — наша ключевая задача в условиях СВО. Оборонные предприятия Ростеха работают в особом режиме, практически круглосуточно. Существенно выросли темпы производства по всем направлениям, включая наиболее востребованные виды бронетехники. Курганские машиностроители в 2022 году полностью закрыли контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л. Кроме того, выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М. Сейчас уже полным ходом идет реализация контрактов текущего года», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Новая техника, выпускаемая Курганмашзаводом, поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учётом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.

«В штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты — решетчатые экраны. Их производство освоено на нашем предприятии. Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней организации „Специальное конструкторское бюро машиностроения“. Каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками», — рассказал исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.