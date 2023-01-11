Уникальное отечественное КРУЭ наружной установки

В декабре 2022 года было выпущено 7 ячеек КРУЭ 110 кВ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110 шесть из которых отгружено на экспорт. Данный факт подтверждает полную готовность УЭТМ к реализации масштабной программы импортозамещения иностранного КРУЭ на отечественное оборудование.

РУЭН-УЭТМ-110 © www.uetm.ru

© www.uetm.ru

КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110 является полностью отечественной разработкой, созданной и адаптированной для самых жестких условий эксплуатации, и на данный момент это единственное аттестованное КРУЭ на территории Российской Федерации, для которого не требуется дополнительных защитных сооружений (контейнеров или модульных зданий) при эксплуатации в условиях экстремальных температур -55оС и ниже.

Цех производства высоковольтной аппаратуры УЭТМ © www.uetm.ru

Надежность данного оборудования подтверждена эксплуатацией в реальных условиях экстремально низких температур в Республике Саха (Якутия) на протяжении 7 лет.

Зафиксированный минимум температур при эксплуатации ячеек РУЭН-УЭТМ-110 составил -54,3 оС.

ЗАК РУЭН-УЭТМ-110 © www.uetm.ru

РУЭН-УЭТМ-110 аттестован в ПАО «Россети» и полностью соответствует всем требованиям отечественных и международных стандартов на КРУЭ.