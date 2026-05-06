РУЭН-УЭТМ-110 установлен в Белоруссии
В апреле в Белоруссии в рамках модернизации и перевода подстанции с класса напряжения 35 кВ на 110 кВ установлено очередное КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110.
Монтаж оборудования произведен в сжатые сроки, от распаковки до окончания шеф-монтажных и пуско-наладочных работ прошло менее 3х рабочих дней.
РУЭН-УЭТМ-110 в полной мере реализовал концепцию экономии времени и ресурсов, с сохранением высокой надежности на ОРУ классического исполнения.
