MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 162
MakarovYN Энергетика и ТЭК

РУЭН-УЭТМ-110 установлен в Белоруссии

В апреле в Белоруссии в рамках модернизации и перевода подстанции с класса напряжения 35 кВ на 110 кВ установлено очередное КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110.

Монтаж оборудования произведен в сжатые сроки, от распаковки до окончания шеф-монтажных и пуско-наладочных работ прошло менее 3х рабочих дней.

РУЭН-УЭТМ-110 в полной мере реализовал концепцию экономии времени и ресурсов, с сохранением высокой надежности на ОРУ классического исполнения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара Алексей Растригин06.05.26 09:28:32
    Монтаж оборудования произведен в сжатые сроки, от распаковки до окончания шеф-монтажных и пуско-наладочных работ прошло менее 3х рабочих дней


    Считаю это ключевой частью новости, надеюсь, меня понимают       

    #1315804