Второе поколение КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110

Второе поколение КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В марте партия ячеек КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110 в мобильном исполнении второго поколения отгружена с завода УЭТМ.
Второе поколение малогабаритных ячеек РУЭН-УЭТМ-110 отличается интегрированным шкафом управления, и представляет из себя моноблок в транспортном габарите.
Малогабаритные ячейки КРУЭ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110 второго поколения поставляются полностью собранными и испытанными на заводе УЭТМ, все газовые объемы отвакуумированы, закачены до транспортного давления и готовы к полной заправке на месте ввода в эксплуатацию. На месте установки требуется только закрепить ячейку РУЭН-УЭТМ-110 к закладным элементам, монтаж малогабаритной ячейки РУЭН-УЭТМ-110 занимает не более 30 минут.
Данный комплекс решений позволяют применять малогабаритные ячейки РУЭН-УЭТМ-110 второго поколения как идеальное решение для экономии времени и ресурсов при установке, с сохранением высокой надежности и минимального транспортного габарита как в составе мобильной модульной подстанции, так и на ОРУ классического исполнения.
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