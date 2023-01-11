В Веселовском районе Ростовской области после ремонта открылась Ленинская средняя школа

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В хуторе Ленинском Веселовского района после ремонта открылась общеобразовательная средняя школа, удобство обновленных классов оценили более 120 школьников. Строительно-монтажные работы начались в апреле 2022 года. Общая стоимость работ составила около 132 миллионов рублей, еще чуть более восьми миллионов направлено на приобретение современного оборудования.

Директор Ленинской средней школы Евгений Леонов работой подрядной организации доволен.

— Объем работ проделан колоссальный. Еще в августе можно было стоять посреди рекреации школы и видеть голубое небо. А сегодня ученики уже сели за парты в обновленных классах, — говорит Евгений Леонов.

Сегодня школа в хуторе Ленинском готова и обеспечить комфортное обучение старшеклассников, и принять новых учеников: в штате 16 педагогов и два воспитателя. Обучение дошколят ведется в соседнем корпусе, он также капитально отремонтирован.