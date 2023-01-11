В Тульской области продолжает развиваться ОЭЗ «Узловая»

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В Тульской области продолжает развиваться особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» (ОЭЗ «Узловая»).

В 2021 году на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области состоялась закладка символического камня под строительство будущего завода — ЕВРАЗ Узловая.

За год на площадке проложили водопровод, подвели электроэнергию, смонтировали помещения временного строительного городка с комнатами для проживания, столовой и медсанчасти. В начале ноября на площадке будущего завода приступили к монтажу обжиговой печи — металлического сердца предприятия. Изготавливали обжиговую печь на заводе «Волгоцеммаш» в Тольятти, а в Тульскую область привозили по частям: вес конструкции — 753 тонны, длина — 90 метров.

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Строительные и пусконаладочные работы на ЕВРАЗ Узловая планируется завершить в 2024 году, а выйти на производственную мощность — в 2025 году.

ЕВРАЗ — крупнейший производитель ванадия в России и один из крупнейших — в Европе.

Производимый в тульском регионе ванадий покрывает около 80% потребностей российского рынка. Пентоксид ванадия и феррованадий-80 применяются в металлургии при производстве сталей в качестве добавки, которая повышает их прочность. Он незаменим при производстве сталей с особыми свойствами для агрессивных сред и суровых климатических условий Крайнего Севера. Ванадий используется в аэрокосмической, оборонной, энергетической и автомобильной промышленности. Также ванадий применяют при производстве нержавеющих и инструментальных сталей.

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Инвестиционный проект, реализуемый компанией ЕВРАЗ, предполагает вложение свыше 228 миллионов долларов, создание порядка 600 новых рабочих мест

Январь 2023:

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Идет монтаж, испытания и наладка сразу 7 кранов-балок. Они будут обслуживать центральный склад, склад металла, пункт обслуживания автомобилей, механическую и электрическую мастерские и блок очистных сооружений. Максимальная грузоподъёмность каждого до 10 тонн.

Эксплуатировать мостовые краны начнут в ближайшее время. До запуска нового завода ЕВРАЗа они необходимы для разгрузки и транспортировки строительных материалов.

Следом за однобалочными пролетными кранами начнется монтаж мощных кранов с тяжелым режимом работы. Всего на ЕВРАЗ Узловая будет смонтировано 36 мостовых кранов.

https://www.met.../ru/news/144183

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ОЭЗ Узловая была создана в 2016 году между Тулой и Новомосковском — в Узловском районе. Размер площадки составляет 471,5 гектара. Основные резиденты — компании, которые ведут свою деятельность в сфере машиностроения, станкостроения, металлообработки, производства автокомпонентов, строительных материалов. Управляющей компанией стала Корпорация развития Тульской области.

С момента основания резидентами компании стали 22 компании: «АгроГриб», «Энегельспецтрубмаш», «АрнестМеталлПак», «Тензограф», «Стальполимер», «ЕВРАЗ Узловая», «МЛ Групп», «АРД-Полимер», «Никтон», «Промет СЭЗ», «Инотекс», «Гальватех», «Завод Пересвет», «Полимерные технологии Узловая», «Тульский картофельный завод», «Макошь», «ХалмекЛитиум», «АВВ-энерго Электросети», «ПЛАнт_спэйс», «ИнтерПласт», «ТБКО», «Смарт Блок».

Четыре резидента — компании «АгроГриб», «Энегельспецтрубмаш», «АрнестМеталлПак» и «Тензограф» — запустили свои производства, еще семь находятся активной стадии строительства.

Объем инвестиций в площадку составит более 60 млрд рублей, также благодаря особой экономической зоне в Тульской области может появиться до четырех тысяч новых рабочих мест.

«По состоянию на третий квартал 2022 года резидентами ОЭЗ „Узловая“ осуществлено свыше 18,1 млрд рублей инвестиций и создано более 1,3 тысячи рабочих мест», — сообщили в министерстве экономического развития Тульской области.

Среди основных преимуществ «Узловой»:

удобное расположение — особая экономическая зона находится в 180 километрах от Москвы;

развитая транспортная инфраструктура, основой которой является федеральная автомагистраль М-4 «Дон», которая проходит вдоль площадки, в 50 километрах от площадки располагается другая федеральная трасса — М-2 «Крым», рядом есть железнодорожная станция; в 180 километрах — аэропорт «Домодедово», ближайший порт — в Санкт-Петербурге;

доступность кадров — местом для площадки выбран цент Тульской агломерации, население которой составляет свыше 1 млн жителей;

земельные участки особой экономической зоны находятся в собственности Корпорации развития Тульской области;

инфраструктура: необходимые коммуникации подводят к границам участка компании по проекту планировки резидента;

выгодные условия по аренде земельного участка — 2% от кадастровой стоимости в год;

налоговые льготы и преференции.

Резиденты ОЭЗ «Узловая» получают льготы по налогу на прибыль организаций. В течение десяти календарных лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, общая ставка налога, подлежащая налогообложению — 2%; с 10 по 15 календарный год включительно начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, ставка налога, подлежащая налогообложению — 7%; по истечении 15 календарных лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, ставка налога, подлежащая налогообложению — 15,5%. — льготы по налогу на имущество организаций. В течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества, ставка — 0%, далее — 2,2%.

Также для инвесторов предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам. В течение 5 лет с месяца возникновения права собственности на земельный участок ставка налога — 0%. В течение 10 лет с момента постановки на учет транспортного средства ставка налога — 0%. Кроме этого, на территории ОЭЗ «Узловая» действует процедура свободной таможенной зоны. Для того чтобы стать резидентом особой экономической зоны, минимальный порог инвестиций в проект должен составлять не менее 120 млн рублей.

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