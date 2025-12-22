ЕВРАЗ начал масштабные поставки рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
С августа по ноябрь ЕВРАЗ ЗСМК поставил более 28 тысяч тонн специализированных рельсов для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Это около 20% от общего контракта с РЖД, в рамках которого комбинат произведёт 161 тысячу тонн рельсов в 2025-2027 годах — этого хватит для оснащения главных путей всей магистрали.
Рельсы марки ДТ350ВС400 были разработаны совместно ЕВРАЗом и РЖД специально для скоростных проектов. Они отличаются повышенной точностью геометрии и прямолинейностью, превосходящей мировые аналоги. Материал сохраняет ударную вязкость даже при температуре -60°C, что обеспечивает безопасность движения поездов на скоростях до 400 км/ч, рассказали в Евразе.
Со своей стороны, представители РЖД отметили, что работа сейчас сосредоточена на совершенствовании систем контроля качества, чтобы подтвердить и сохранить все технические параметры рельсов на протяжении всего срока их эксплуатации.
«Наша рельсовая линейка развивается и постоянно пополняется. Рельсы ДТ350ВС400, разработанные совместно с РЖД и лучшими представителями профильного научного сообщества России, это основной продукт комбината на сегодня. Можно с уверенностью сказать, что они не имеют аналогов в мире», — отметил операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.
«К высокоскоростным рельсам предъявляются повышенные требования по качеству и прямолинейности, поэтому с коллегами-металлургами работаем над совершенствованием системы контроля производства и управления качеством. Этот вопрос сегодня один из основных, в том числе, учёт, контроль и подтверждение заложенных технических параметров в процессе эксплуатации», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» Евгений Шевцов.
