С августа по ноябрь ЕВРАЗ ЗСМК поставил более 28 тысяч тонн специализированных рельсов для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Это около 20% от общего контракта с РЖД, в рамках которого комбинат произведёт 161 тысячу тонн рельсов в 2025-2027 годах — этого хватит для оснащения главных путей всей магистрали.

Рельсы марки ДТ350ВС400 были разработаны совместно ЕВРАЗом и РЖД специально для скоростных проектов. Они отличаются повышенной точностью геометрии и прямолинейностью, превосходящей мировые аналоги. Материал сохраняет ударную вязкость даже при температуре -60°C, что обеспечивает безопасность движения поездов на скоростях до 400 км/ч, рассказали в Евразе.

Со своей стороны, представители РЖД отметили, что работа сейчас сосредоточена на совершенствовании систем контроля качества, чтобы подтвердить и сохранить все технические параметры рельсов на протяжении всего срока их эксплуатации.