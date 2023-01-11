В Московской области военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины

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В поселке Отрадное Московской области на территории клинической больницы № 1 ГК «Медси» военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины на 300 посещений в смену. В корпусе (5200 м²) размещено современное оборудование для малоинвазивного лечения онкологических заболеваний.

Уже установлен линейный ускоритель, который при помощи направленного пучка электронов или потока фотонов позволяет разрушить любую злокачественную опухоль. В ближайшее время специалисты смонтируют еще два ускорителя.

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Кроме того, в центре будет проводиться радиологическая диагностика, которая позволяет не только увидеть опухоль и ее строение, но и рекомендовать план лечения: хирургический, терапевтический, радиологический.

«Со строительством этого центра у нас появилась возможность оказывать услуги „на 360 градусов“: пациенты могут получить любую диагностику и лечебную процедуру. Мы планируем и дальше работать с Военно-строительным комплексом и сдать еще один объект, который позволит проводить радионуклидную терапию», — рассказала руководитель центра радиотерапии и ядерной медицины Ольга Аникеева.

Строительные работы были завершены в конце 2022-го.Здесь можно будет пройти лечение, в том числе и по ОМС.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru