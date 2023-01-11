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Медучреждения

В Московской области военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины

 © vskmo.ru

В поселке Отрадное Московской области на территории клинической больницы № 1 ГК «Медси» военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины на 300 посещений в смену. В корпусе (5200 м²) размещено современное оборудование для малоинвазивного лечения онкологических заболеваний.

Уже установлен линейный ускоритель, который при помощи направленного пучка электронов или потока фотонов позволяет разрушить любую злокачественную опухоль. В ближайшее время специалисты смонтируют еще два ускорителя.

 © vskmo.ru

Кроме того, в центре будет проводиться радиологическая диагностика, которая позволяет не только увидеть опухоль и ее строение, но и рекомендовать план лечения: хирургический, терапевтический, радиологический.

«Со строительством этого центра у нас появилась возможность оказывать услуги „на 360 градусов“: пациенты могут получить любую диагностику и лечебную процедуру. Мы планируем и дальше работать с Военно-строительным комплексом и сдать еще один объект, который позволит проводить радионуклидную терапию», — рассказала руководитель центра радиотерапии и ядерной медицины Ольга Аникеева.

Строительные работы были завершены в конце 2022-го.Здесь можно будет пройти лечение, в том числе и по ОМС.

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: https://vskmo.ru/2023/01/11/tsentr-...meditsiny-v-otradnom-gotovnost-100/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
  • Нет аватара srozmirovich
    11.01.2318:32:10

    Новость важная. Только непонятно: теперь можно частным конторам (Медси) военных строителей совершенно официально на подряд нанимать?

    Отредактировано: srozmirovich~18:48 11.01.23
    #1257940
    • Нет аватара termometrix
      11.01.2318:59:49

      Государственно-частное партнерство ради улучшения здравоохранительного сектора.

      #1257944
      • Нет аватара srozmirovich
        11.01.2319:16:07

        Если это действительно ГЧП, то интересно, что это за схема: государство (военные строители) строит объект, а потом в концессию частникам передает? Так, наверное? Вообще, похоже, что за время ковидных строек военные строители сильно повысили квалификацию в строительстве больничных объектов    

        Отредактировано: srozmirovich~19:16 11.01.23
        #1257945
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