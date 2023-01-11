В новые регионы поставлено 386 автомобилей скорой помощи
ЛНР, ДНР, апоржская и Херсонская области получили 386 автомобилей скорой помощи. Это практически 50% обновленного парка автомобилей скорой помощи.
Помимо этого новые субъекты получили передвижные мобильные медицинские комплексы, которые обеспечивают медицинскую помощь в сельской местности.
Сегодня идут работы на 172 объектах медицинской инфраструктуры, восстановлено уже и эксплуатируется 78.
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