Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В новые регионы поставлено 386 автомобилей скорой помощи

 © lug-info.com

ЛНР, ДНР, апоржская и Херсонская области получили 386 автомобилей скорой помощи. Это практически 50% обновленного парка автомобилей скорой помощи.

Помимо этого новые субъекты получили передвижные мобильные медицинские комплексы, которые обеспечивают медицинскую помощь в сельской местности.

Сегодня идут работы на 172 объектах медицинской инфраструктуры, восстановлено уже и эксплуатируется 78.
Источник: https://lug-info.com/news/minzdrav-...kolo-400-avtomobilej-skoroj-pomoshi

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

транспорт, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Херсонская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,