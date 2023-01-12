Открыта новая школа в Приморье по нацпроекту «Образование»

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Торжественная церемония знакомства с общеобразовательным учреждением, прошедшая 11 января, стала праздником для всех жителей муниципалитета.

Современная школа-сад рассчитана на 220 мест. Она предназначена для детей Новолитовска и еще четырех сел: Васильевки, Кириловки, Волчанца и Душкино. В связи с этим организован подвоз учащихся. На школьных автобусах прибывает почти половина ребят — 114 человек.

В штате образовательного учреждения — 19 педагогов. Для повышения качества образования создан центр «Точка роста», где на углубленном уровне изучаются учебные предметы: физика, биология и химия, для старшеклассников преподается элективный курс «Химия: теория и практика».

Школа задействована во многих значимых федеральных и региональных проектах и программах, включенных в систему воспитательной деятельности: «ПроЕктория», «Орлята России». Созданы отряд Юнармии «Красный вымпел», отряд Юных инспекторов движения и «Юный пожарный».

Новое здание соответствует всем современным требованиям и стандартам. Есть большой спортивный зал и отдельная физкультурно-спортивная зона, пришкольный стадион, актовый зал для проведения общешкольных культурных мероприятий. Оборудованы просторная столовая, специальные помещения-мастерские для мальчиков и девочек, отдельные места для отдыха.

© primorsky.ru

© primorsky.ru

© primorsky.ru