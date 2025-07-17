Приморский край завершил ремонт школы в подшефном Торезе к новому учебному году
К началу учебного года в школе № 24 посёлка Рассыпное (городской округ Торез, ДНР) завершились ремонтные работы, выполненные при поддержке Приморского края. В образовательном учреждении заменили около 200 окон, отремонтировали полы и полностью обновили санузлы.
Подрядчикам удалось завершить все восстановительные работы досрочно благодаря слаженному взаимодействию рабочей группы, технического надзора и специалистов подрядной организации. Обновлённое здание уже передано отделу образования администрации Тореза, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.
Напомним, что шефство Приморского края над Торезом было установлено в 2022 году. За это время регионы наладили активное сотрудничество в различных сферах, включая образование, здравоохранение, туризм и спорт. Ремонт школы стал очередным этапом в развитии партнёрских отношений между Приморьем и подшефной территорией.
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