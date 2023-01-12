В Ханты-Мансийске открыто новое здание реабилитационного центра

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В столице Югры сдано в эксплуатацию новое здание Ханты-Мансийского реабилитационного центра.

Новое отдельное здание центра занимает площадь 2071,9 кв. м и может принять на реабилитацию и абилитацию 100 человек в день. Учреждение имеет лицензию на проведение медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, водолечению и физиотерапии.

«Мощность отделения дневного пребывания — 40 мест в группах полного и неполного дня, — рассказывает директор центра Мария Завтур. — В отделении социально-медицинской реабилитации мы может принять 20 человек в день, а в отделении социальной реабилитации и абилитации 25 человек. Мы применяем форму работы, когда мама занимается у специалиста вместе с малышом. Она получает навыки, необходимые для ухода и занятий с ребенком. Кроме того, предусмотрено обслуживание на дому. Для ребят постарше у нас есть другое помещение „Сектор молодых инвалидов“, 15 подростков могут ежедневно заниматься в этом секторе по другим программам».

© ugra-news.ru

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