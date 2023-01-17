Ростех передал партию «Ансатов» для санавиации

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал четыре вертолета «Ансат» Национальной службе санитарной авиации (НССА). Из 66 предусмотренных по контракту с «ПСБ-Авиализинг» машин 42 уже переданы эксплуатанту и спасают жизни пациентов в десятках регионов страны.

Места базирования вертолетов определяет эксплуатант. Для двух «Ансатов» из новой партии регион несения службы уже выбран — машины отправятся в Екатеринбург. Санитарные борта для медобслуживания населения здесь используются наиболее активно. Только за 2022 год врачи Центра медицины катастроф Свердловской области эвакуировали на четырех вертолетах около 650 жителей региона.

«В рамках контракта в интересах НССА на сегодня поставлено 28 вертолетов „Ансат“ и 14 Ми-8МТВ-1. „Ансаты“ чаще всего применяются в центральных регионах России, Приволжье, Кавказе, на Урале. Легкие вертолеты востребованы в условиях плотной городской застройки, при необходимости совершения посадки на трассу, а также в горной местности — „Ансат“ сертифицирован для эксплуатации в высокогорье. От времени запуска двигателей до взлета вертолета проходит всего несколько минут — это важно при соблюдении правила „золотого часа“, когда медикам дорога каждая минута для спасения жизни пациента», — отметили в авиационном кластере Ростеха.

«Ансат» обладает самой вместительной кабиной в своем классе. Несущая система вертолета обеспечивает высокую маневренность и управляемость. Машины оснащены «стеклянной кабиной», которая существенно повышает удобство пилотирования и снижает нагрузку на экипаж. На одном экране отображаются основные пилотажно-навигационные параметры полета, трансмиссии и силовой установки, данные о запасе хода, а также информация о положении вертолета относительно маршрута полета. Современное навигационное оборудование позволяет легко и быстро запрограммировать или изменить маршрут, обеспечивает доступ к актуальным базам данных со схемами захода в аэропорты и аэронавигационной информацией.