Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» отгрузил коллекторы парогенераторов для АЭС «Тяньвань»

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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») изготовил корпуса коллекторов первого контура, предназначенные для комплектации парогенераторов энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай).

Корпус коллектора — составная часть парогенератора, относится к оборудованию первого класса безопасности. Комплект поставки на один энергоблок составляет 8 корпусов коллекторов первого контура — по два на каждый из четырёх парогенераторов. Коллектор представляет собой толстостенный цилиндр переменных диаметров и толщины. Общая высота изделия — более пяти метров, максимальный диаметр превышает 1 метр, при толщине стенки 171 мм. Через коллектор происходит теплообмен между первым и вторым контурами теплоносителя реакторной установки и отводится тепло из активной зоны реактора.

© www.rosatom.ru

На внутреннюю поверхность коллектора наносится антикоррозионная наплавка лентой в два слоя. При сварке и наплавке одного изделия расходуется свыше 2 тонн сварочных материалов, масса полностью изготовленного коллектора превышает 16 тонн. На каждой стадии изготовления осуществляется контроль качества, включающий визуально-измерительный контроль, цветную дефектоскопию, ультразвуковой контроль и рентгенографию.