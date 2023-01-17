Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила производство стальных труб в ППУ-изоляции на Хабаровском трубном заводе

В конце 2022 года на Хабаровском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК стартовал выпуск стальных труб в ППУ-изоляции для теплоснабжения. Выпускаемые заводом трубы уже используются при строительстве стратегически важной для развития города тепломагистрали № 35 — ТМ-35, которая обеспечит теплом несколько новых микрорайонов Хабаровска.

производство труб в ППУ-изоляции на ХТЗ © www.polyplastic.ru

Высокотехнологичные трубы в ППУ-изоляции производятся компанией ООО «СМИТ-Ярцево», которая в 2021 году объединилась с Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО, входящей в Группу ПОЛИПЛАСТИК. Для запуска нового производства проектной мощностью 12 тысяч тонн в год на заводе была проведена модернизация, завезено и смонтировано новое оборудование. Новая площадка СМИТ-Ярцево на ХТЗ стала единственным в Дальневосточном федеральном округе производством стальных труб в ППУ-изоляции большого диаметра.

Такие трубы предназначены для ремонта и строительства тепловых сетей методом надземной и подземной бесканальной прокладки и способны обеспечивать долгосрочный положительный эффект. Необходимость в них велика с учетом масштабных задач по замене сетей теплоснабжения в ДВФО. На данный момент имеющиеся в регионе мощности по производству стальных труб в ППУ-изоляции малых диаметров составляют 150 км в год, а средних и больших — 70 км в год. В дальнейших планах Хабаровского трубного завода — запуск участка по выпуску фасонных изделий в ППУ-изоляции.

строительство ТМ-35 © www.polyplastic.ru

Микрорайоны 6, 7 и «Ореховая сопка» в северной части города занимают площадь более 240 гектаров и обладают высоким потенциалом для ввода жилья. Поэтому правительством края было принято решение провести здесь новую тепломагистраль.

На месте строительства ТМ-35 уже ведется монтаж трубопровода с использованием изготовленных на ХТЗ труб диаметром 800 и 1000 мм. Технология предусматривает процесс и при минусовых температурах. Общая протяженность новой тепломагистрали составит 10,6 км. Работы на объекте планируется завершить летом 2024 года.

Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский © www.polyplastic.ru

— Контролируя весь процесс от производства металлической трубы до готовой продукции, мы понимаем, что он прослужит тот срок, который требуется. Это качественная труба, которая позволит работать 25 как минимум, а так, планово, — 50 лет, — рассказывает Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский.

строительство ТМ-35 © www.polyplastic.ru

Новое производство стальных труб в ППУ-изоляции «СМИТ-Ярцево», запущенное на Хабаровском трубном заводе, открывает дополнительные возможности для модернизации коммунальной инфраструктуры всего Дальневосточного федерального округа. Высокое качество, которое гарантирует Группа ПОЛИПЛАСТИК, будет способствовать повышению надежности и долговечности построенных в рамках внушительных инвестиционных проектов трубопроводных систем.