Московский завод Группы ПОЛИПЛАСТИК произвел более 8 млн метров труб из термостойкого полиэтилена

В 2024 году на московской площадке компании — заводе «АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» — изготовлено свыше 8 миллионов метров труб малого диаметра из термостойкого полиэтилена PE-RT. Такой объем выпуска стал рекордом для ПОЛИПЛАСТИКа и позволил компании закрепиться в топ-5 крупнейших поставщиков данного вида продукции в России.

Производство труб из термостойкого полиэтилена © www.polyplastic.ru

Производство труб из несшитого термостойкого полиэтилена PE-RT Группа ПОЛИПЛАСТИК начала в марте 2022 года. Продукция применяется для создания систем теплых полов, внутридомового радиаторного отопления, кондиционирования, почвенного обогрева и снеготаяния.

Трубы PE-RT изготавливаются преимущественно из сырья российских производителей. Выпуск ведется на двух производственных линиях — линии труб для радиаторного отопления и линии труб для теплых полов. Трубы производятся диаметром 16 и 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Максимальная рабочая температура транспортируемой среды — до 95 °C, максимальное рабочее давление — 8 бар. Трубы отгружаются заказчику в бухтах длиной 100, 200 и 500 метров. Потребителю доступны трубы в том числе со специальным покрытием (EVOH), которое защищает продукцию от проникновения кислорода.

Трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT © www.polyplastic.ru

К числу ключевых характеристик труб из термостойкого полиэтилена PE-RT от Группы ПОЛИПЛАСТИК относятся устойчивость к воздействию давления и температуры, высокие показатели теплоотдачи, химическая устойчивость; стойкость к удару, надрезам, простой монтаж с использованием стандартных фитингов; срок службы 50 лет. Трубы сохраняют гибкость и прочность при длительном хранении.

Трубы выпускаются под торговой маркой ПОЛИЛАЙФ. Кроме того, как надежный OEM-производитель и поставщик компания реализует трубы PE-RT под брендом заказчика. Основным дистрибьютором труб выступает торговое подразделение Группы ПОЛИПЛАСТИК — ООО «ОПТИПЛАСТИК».

"Как оптимальное решение для систем теплых полов, внутридомового радиаторного отопления и кондиционирования трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT традиционно востребованы в сегменте индивидуального домостроения. В последние годы в связи с ростом на рынке малоэтажного строительства наблюдается увеличение интереса к продукции", — рассказывает генеральный директор ООО «ОПТИПЛАСТИК» Михаил Бондаренко. — «Значительное повышение спроса на трубы PE-RT и как следствие рост производственных показателей в 2024 году, думаю, можно объяснить взрывным ростом в сегменте ИЖС, высокими качественными характеристиками данной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК, мощностью нашего завода, которая позволяет в кратчайший срок произвести большие объемы продукции, в том числе под брендом заказчика, хорошей доступностью как отечественного, так и импортного сырья, а также грамотно выстроенной политикой ценообразования и продаж».

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