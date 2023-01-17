Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила новую линию ПВХ-профиля СПИРАТЕХ в Новомосковске

На Новомосковском заводе полимерных труб (НЗПТ) Группы ПОЛИПЛАСТИК открыта новая линия по производству ПВХ-профиля СПИРАТЕХ для спирально-навивного восстановления трубопроводов.

новое производство профиля СПИРАТЕХ © www.polyplastic.ru

Единственное в стране производство импортозамещающего ПВХ-профиля СПИРАТЕХ, предназначенного для восстановления изношенных или аварийных трубопроводов методом спиральной навивки, было открыто в сентябре 2020-го. До этого времени аналогичная продукция изготавливалась за рубежом, и ее приходилось импортировать. Группа ПОЛИПЛАСТИК сумела освоить и доработать технологию производства российской профилированной ПВХ-ленты СПИРАТЕХ. Активно участвуя в реализации программ импортозамещения, компания занимается внедрением новых материалов и решений, создает равноценные или превосходящие по качественным характеристикам аналоги зарубежных продуктов.

За прошедшие два с лишним года СПИРАТЕХ доказал свою надежность на объектах ЖКХ в различных регионах России. Успех его применения и потребность в росте объемов поставок вызвали необходимость в увеличении производственных мощностей цеха. Несмотря на санкции и ограничение импорта на НЗПТ удалось решить вопросы поставок оборудования и в сжатые сроки провести монтаж и пусконаладочные работы на линии. Была успешно решена и задача импортозамещения сырья: ранее для производства СПИРАТЕХ использовались импортные полимеры, теперь сырье практически полностью замещено на отечественное.

В модернизацию цеха и запуск новой линии в рамках программы импортозамещения Группа ПОЛИПЛАСТИК инвестировала порядка 200 млн. рублей. На производстве профиля СПИРАТЕХа трудятся 25 человек.

Намотка профиля на катушку © www.polyplastic.ru

Новая более высокотехнологичная и высокопроизводительная линия СПИРАТЕХ позволяет изготавливать профиль 5 типоразмеров для восстановления трубопроводов диаметром от 400 мм до 5 метров. Проектная мощность новой линии — 1,5 тыс. тонн профиля СПИРАТЕХ в год, а общая производственная мощность обеих линий превышает 2 тыс. тонн профиля в год.

«Линия и производство уникальны тем, что здесь применены наши собственные разработки: рецептура, по которой производится этот профиль, линия, которая создана по нашему техническому заданию и с учетом наших наработок, полученных при запуске первой линии. Сама технология СПИРАТЕХ не уникальна — есть аналоги в Европе и в Японии. Но c учетом российских погодных условий, таких как аномально высокие или низкие температуры, технология была существенно модернизирована. Надо сказать, что мы давно присматривались к этой технологии, ведь основное направление Группы ПОЛИПЛАСТИК — это производство полимерных труб. Тем более, что государство сейчас активно вкладывает средства в восстановление коммунальной инфраструктуры», — рассказал руководитель департамента стратегического развития Группы ПОЛИПЛАСТИК Петр Васильев.

Технология спиральной навивки с использованием специального усиленного профиля из непластифицированного поливинилхлорида СПИРАТЕХ позволяет санировать старые безнапорные трубопроводы неразрушающим способом, без демонтажа труб и остановки сетей, без вскрытия грунта, нарушения целостности близлежащей инфраструктуры и ущерба привычной жизнедеятельности. Из профилированной ленты, непрерывно подающейся через канализационный колодец к месту восстановления трубопровода, специальная навивочная машина формирует новую трубу с высокой кольцевой жесткостью. При этом витки профиля соединяются герметичным замковым соединением непосредственно внутри трубы.

Выпуск профиля © www.polyplastic.ru

Конструкция профиля, усиленного стальным армированием, обеспечивает высокие прочностные характеристики новой трубы, ее износостойкость, устойчивость к агрессивным средам и длительный срок службы — более 50 лет. Еще одним преимуществом СПИРАТЕХ является возможность создания труб различной конфигурации — с круглым, прямоугольным и арочным сечением.

Локализация производства СПИРАТЕХ в Новомосковске — это важный вклад в развитие высокотехнологичной промышленности России, способ сохранения бюджетных средств, выделенных на модернизацию коммунального фонда, внутри страны, а также создание дополнительных производственных мощностей, рабочих мест и налоговых поступлений.