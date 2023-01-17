Рост производства за 3 года — Кингисеппский Машиностроительный Завод.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/gn5RqQhe3NE
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА за 3 года — Кингисепский Машиностроительный Завод.
✔️с нуля до уникальных испытаний газотурбинных двигателей и судовых дизелей;
✔️от склада докатерного цеха в 3000 кв м. Производство 60❗️катеров в год.
В этом видео:
00:00 — команда MASHNEWS на площадке Кингисепского Машиностроительного Завода в Назии (Ленинградская область)
00:40 — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас
01:11 — как испытывают двигатели АИ-20, АИ-336, Д-30 и М-5000
4:20 — КАТЕРНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас
05:27 — объем производства катеров
06:10 — ТОКАРНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас
07:50 — цех ЧПУ
08:56 — собственная типография КМЗ
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