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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА за 3 года — Кингисепский Машиностроительный Завод.

✔️с нуля до уникальных испытаний газотурбинных двигателей и судовых дизелей;

✔️от склада докатерного цеха в 3000 кв м. Производство 60❗️катеров в год.

В этом видео:

00:00 — команда MASHNEWS на площадке Кингисепского Машиностроительного Завода в Назии (Ленинградская область)

00:40 — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас

01:11 — как испытывают двигатели АИ-20, АИ-336, Д-30 и М-5000

4:20 — КАТЕРНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас

05:27 — объем производства катеров

06:10 — ТОКАРНЫЙ цех: 3 года назад и сейчас

07:50 — цех ЧПУ

08:56 — собственная типография КМЗ