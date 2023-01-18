В селе Добром под Липецком открылся новый детский сад

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Дошкольное учреждение, рассчитанное на 99 детей, построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Проект детсада нестандартный, таких в России всего два. Здесь будут готовить детей к тому, чтобы переход из садика в школу прошёл с минимальной адаптацией. Для этого педагоги планируют применять так называемые STEM-технологии, которые предполагают всесторонне изучение окружающего мира с помощью различных развивающих наборов. В садике есть интерактивные панели, мультстудия, модули для экспериментов, конструкторы, макеты Солнечной системы, симуляторы звуков природы и многое другое.

Детский сад расположен в микрорайоне «Молодёжный», который считается перспективной развивающейся территорией села. Здесь уже построены и функционируют физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн. Возводятся социальное жильё, поликлиника. В планах на 2023 год — обустройство пешеходной зоны и строительство парка с зонами для отдыха и занятий спортом. Здесь же по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили дома для врачей. Сегодня медики получили ключи от нового жилья. Квартиры с чистовой отделкой предоставлены им по договору соцнайма.

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