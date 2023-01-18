В Лебедяни Липецкой области открыли новый школьный корпус

© lebedyan.com

В Лебедяни 17 января открыли новый корпус школы № 3, который возвели почти за шесть месяцев. Ещё весной прошлого года здесь, на улице Машиностроителей, был только готов фундамент. Подрядчик — группа компаний «Солидарность» — работал в праздники и выходные, чтобы сдать объект вовремя. Теперь учиться здесь смогут 500 человек. Новая школа была построена по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Новый корпус отвечает всём современным требованиям. За ярким фасадом, обшитым металлосайдингом, находятся классы с современной мебелью, просторный актовый зал, спортивный и гимнастический залы. В городе собираются строить ещё одну школу на 1200 мест.

© lebedyan.com

© lebedyan.com

© lebedyan.com

© lebedyan.com

© lebedyan.com

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