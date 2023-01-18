В Якутске в школе № 5 открылось дополнительное здание на 274 места

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Год педагога и наставника в Якутии начался с открытия нового дополнительного здания на 274 места для школы № 5 в Якутске. Объект построен в рамках соглашения с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, которое Якутия заключила одной из первых в стране. На основе соглашения началась реализация серьезнейшего проекта по модернизации и укреплению материально-технической базы образования г. Якутска, где наиболее остро стоит проблема переполненности школ.

В трехэтажном каменном здании площадью более 2 тысяч квадратных метров кроме учебных кабинетов и лабораторий есть тренажёрный и хореографический залы, кабинеты факультативных занятий, психолога и социального педагога, медиатека, а также установлены лифты и подъемник для инвалидов.

Школа № 5 — одна из старейших школ в городе, имеющая глубокие корни и традиции. В 2001 году ей было присвоено имя известного якутского купца первой гильдии, мецената, почетного члена Якутского благотворительного общества Николая Осиповича Кривошапкина. Сегодня здесь обучаются почти полторы тысячи детей, ведется углубленное изучение предметов по гуманитарным и технологическим направлениям.

По мнению директора школы Алексея Климентьевича Семенова, открытие нового здания дает новые возможности для дальнейшего развития и повышения качества образования. «Для каждого ребенка каждый день должен наполняться новыми знаниями и событиями, — считает директор. — У нас теперь есть возможности для внедрения детского самоуправления, чтобы сами ребята участвовали в учебно-воспитательном процессе школы. Открыт медиацентр, а значит, в каждом классе будут свои фотографы и режиссеры. Появились хорошие возможности для занятий спортом. Но особенно важным для нас станет расширение технического направления, ведь стране нужны инженерные кадры. Так что будем готовить новых резидентов для открывшегося в Якутии креативного кластера. Условия для этого созданы, задача — добиться результатов».

На сегодняшний день школа № 5 — участник федерального проекта «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». С 2019 года она является площадкой регионального этапа конкурса проектных работ школьников «Высший пилотаж» по компетенции «Урбанистика. Городское планирование», и в прошедшем 2022 году здесь открылась первая площадка в республике для проведения профессионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Дизайн интерьера». Кроме того школа вошла в число лауреатов-победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА — 2020» и с 2022 года является проектной площадкой Центра развития квалификаций Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по личностно-профессиональному развитию педагогов в условиях современной экосистемы образования.

Отметим, что кроме строительства здания были благоустроены не только территория школы, но и близлежащие дворы.

© gtrksakha.ru

© gtrksakha.ru

© gtrksakha.ru

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