Достроен новый производственный комплекс по выпуску печатных плат и контрактной электроники

Запуск высокотехнологичного комплекса по производству изделий электроники в ОЭЗ «Технополис «Москва» рядом с г. Зеленоград переходит на новый этап — получение и инсталляция оборудования.

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«По итогам комплексной проверки мы получили заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и готовим документы для ввода производственного комплекса в эксплуатацию. Это позволит нам в ближайшее время приступить к монтажу оборудования и наладке технологических процессов на новой производственной площадке» — сообщил Андрей Витальевич Мариныч, генеральный директор ООО «Цифровые технологии безопасности», компании-резидента на территории ОЭЗ «Технополис «Москва».

Группа компаний «Резонит» является единственным инвестором нового производственного комплекса. Инженеры и технологи компании спроектировали производственные линии и технологические процессы будущих цехов без привлечения инжиниринговых компаний. При разработке проекта специалисты основывались на собственном многолетнем опыте, а также принципах автоматизации и IT-решениях, успешно реализуемых на действующих производственных площадках «Резонит».

"Мы стремимся предоставить нашим заказчикам преимущество за счет беспрецедентного сокращения сроков и стоимости выведения новых изделий на рынок. Принципиально важно, что запуск нового завода позволит не только «Резонит» расширить производственные мощности, но и, по нашей оценке, данный комплекс станет крупнейшей площадкой по производству печатных плат и увеличит на четверть общероссийские мощности после выхода на запланированную проектом производительность.

Первую продукцию мы планируем начать выпускать уже летом этого года. В производственном комплексе будет создано около 450 рабочих мест, откроются возможности для трудоустройства выпускников местных ВУЗов и колледжей», — заявил Андрей Ильич Кучерявый.

Большую часть 4‑этажного здания площадью 15 тыс. кв. метров займут производственные помещения: цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство, оснащенные современным оборудованием. Новый завод сможет обеспечить высочайшие/ стандарты качества и сокращение сроков в изготовлении изделий для ведущих отраслей электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.