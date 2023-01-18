В Москве запустили новую линию по выпуску нетканных материалов

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Компания «Нетканика» запустила на своем заводе в Москве новую линию по выпуску многослойных нетканых материалов, которые используются при производстве медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и личной гигиены. Ранее на расширение производства предприятие получило 400 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности (ФРП).

«Нетканика» на средства займа ФРП приобрела современное автоматизированное оборудование по выпуску нетканых материалов — мельтблауна и спанбонда-мельтблауна (SMMS). Они изготавливаются с высокой долей отечественного сырья, уровень локализации достигает 98%.

Мощность новой линии составляет до 350 млн кв. м нетканых материалов в год. Благодаря этому общий годовой объем производства «Нетканики» вырос почти на 30% - до 1,5 млрд кв. м нетканых материалов.

По оценкам компании, увеличение производства позволит до 20% снизить зависимость российского рынка от импортных поставок качественных нетканых материалов. Продукция «Нетканики» по своим характеристикам теперь не уступает мировым лидерам отрасли.

Нетканые материалы служат основной для производства одежды для медицинских работников (халаты, комбинезоны), средств индивидуальной защиты (маски, простыни), а также для производства средств женской и детской гигиены (прокладки, подгузники, салфетки). На новой линии предприятие создало 22 дополнительных рабочих места.