Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Поставлено электрооборудование для строительства универсального десантного корабля

Продолжается строительство самых крупнотоннажных и многофункциональных авианесущих боевых кораблей для ВМФ РФ, являющихся символом ожидаемого возрождения российского военно-морского флота.

Главные и аварийные распределительные щиты для строительства корабля проекта 23900 (заказ 901) поставил Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс». Вся продукция прошла контроль качества Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации. Поставка осуществлялась в рамках контракта с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

 © Фото из открытых источников

В настоящее время в Керчи строится два универсальных десантных корабля — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Работа над отечественными вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль».

военная техника, военные корабли, десантный корабль, минобороны, вниир-прогресс
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    19.01.2316:46:32

    К этой новости другая:

    В производственную программу Амурского судостроительного завода вошли фрегаты

    Производственная программа Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) расписана до 2033 года с учетом перспективных военных кораблей класса «фрегат» и двух доков — спускового и транспортного для собственных нужд завода. В настоящее время на АСЗ ведется строительство 14 кораблей и судов, говорится в сообщении ОСК от 19 января.

    Напомним, в августе 2022 года АСЗ посетила экспертная комиссия Минобороны и Минпромторга. По итогам визита был подписан протокол о возможности строительства на верфи серии фрегатов проекта 22350.

    В настоящее время многоцелевые фрегаты проекта 22350 строятся только на петербургском заводе «Северная верфь» (входит в ОСК). В состав флота уже переданы два корабля, на разных этапах строительства находятся еще шесть фрегатов. Разработчиком проекта 22350 является Северное ПКБ (входит в ОСК).

    #1258188
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,