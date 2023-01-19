Поставлено электрооборудование для строительства универсального десантного корабля

Продолжается строительство самых крупнотоннажных и многофункциональных авианесущих боевых кораблей для ВМФ РФ, являющихся символом ожидаемого возрождения российского военно-морского флота.

Главные и аварийные распределительные щиты для строительства корабля проекта 23900 (заказ 901) поставил Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс». Вся продукция прошла контроль качества Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации. Поставка осуществлялась в рамках контракта с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

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В настоящее время в Керчи строится два универсальных десантных корабля — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Работа над отечественными вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль».