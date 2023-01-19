В РКС созданы датчики для «СуперДжета»

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Специалисты АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») разработали датчико-преобразующую аппаратуру для перспективного российского ближнемагистрального самолёта SSJ-New — новой версии «Сухой СуперДжет 100».

В рамках опытно-конструкторских работ в компании были созданы датчики для измерения температуры и контроля потока воздуха в комплексной системе кондиционирования авиалайнера. Новые приборы НИИФИ, в которых используются отечественные компоненты, заменят зарубежные аналоги, что является необходимым условием реализации программы импортозамещения комплектующих обновлённого «СуперДжета».

Генеральный директор АО «НИИФИ» Алексей НОВОСЕЛОВ: «Ключевые компетенции НИИФИ в области датчико-преобразующей аппаратуры позволили нам в короткие сроки создать приборы с учетом всех требований по безопасности и надежности, которые предъявляются на рынке гражданской авиации к пассажирским лайнерам. Это направление на гражданских рынках является для компании одним из приоритетных, поэтому сейчас рассматривается вопрос о техническом дооснащении производственных мощностей, чтобы в будущем обеспечить бесперебойные серийные поставки наших „космических“ датчиков для „Суперджета“ и других перспективных российских самолетов».

По планам, поставки аппаратуры для самолета SSJ-New начнутся во втором квартале 2023 года. Одновременно специалисты компании разрабатывают импортозамещающую датчико-преобразующую аппаратуру и для среднемагистрального самолета МС-21, который был сертифицирован Росавиацией для полетов с российским композитным крылом и отечественным двигателем ПД-14. Датчики НИИФИ заменят импортные приборы в системе контроля температурных режимов шасси самолета и системе кондиционирования воздуха.