В Тверской области завод «Волгабрик» освоил производство клинкера на века

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В Тверской области в Ржевском округе на заводе «Волгабрик» работает новое производство клинкерного кирпича. Благодаря ему удалось заместить аналогичную импортную продукцию и превзойти её в качестве.

Бывший Верхневолжский кирпичный завод остановил оизводство на целых пять лет.

Новую жизнь ему дал договор, заключённый между Тверской областью и руководством «Волгабрик» на Петербургском международном экономическом форуме.

На возрождение и развитие предприятия на данный момент уже потратили порядка двух млрд рублей. Создали более двух сотен рабочих мест. Оно, ожив в августе прошлого года, стремительно подхватило нынешнюю тенденцию — импортозамещение.

В декабре 2022 г. завод приступил к выпуску тротуарного клинкера.

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Огромная печь, мощнейшая по производительности во всей стране и даже Европе, помогает достигать отличных производственных показателей. Лишь в сутки из нее может выйти до 1,3 тысячи тонн кирпичей. В год — колоссальное количество, 160 млн единиц.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/kI7cuXL80y8

Но почему именно клинкер оказался таким востребованным? Этот кирпич очень прочный, выдерживает колоссальные нагрузки и не разрушается, поэтому спросом пользуется в разных строительных отраслях, в том числе в активно развивающейся дорожной. Клинкер, выпускаемый на заводе «Volgabrick», отличает существенное преимущество перед остальными кирпичами такого же типа. Он может прослужить более ста лет. Строить с такими материалами можно действительно на века — в буквальном смысле.

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