Школа с дошкольным отделением и детский сад открылись в Новой Москве

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Объекты образования возведены в жилых комплексах «Скандинавия» и «Саларьево Парк». Они переданы городу согласно инвестиционным обязательствам застройщиков и вошли в состав школ № 338 и № 2094.

Школа в ЖК «Скандинавия» расположена по адресу: Скандинавский бульвар, д. 23, корп. 3. Здание высотой от трех до пяти этажей рассчитано на 550 учеников, здесь также есть дошкольное отделение на 200 малышей.

Навигационная информация в школе дублируется шрифтом Брайля, чтобы ее могли прочитать ученики с ослабленным зрением. В центральной зоне разместили атриум, который можно превратить в лекторий, шоу-рум, кинотеатр или концертный зал. В школе оборудовали мастерские. Есть медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи, павильоном для видеосъемок и компьютерным классом. А также пространство, оснащенное 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием для изучения основ физики, технологий и промышленного дизайна.

Ученики смогут, например, обучиться здесь живописи, гончарному и скульптурному мастерству.

Часть школьного пространства открыта для всех жителей ЖК «Скандинавия». Первых учащихся и воспитанников дошкольного отделения школа приняла 9 января.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Кроме того, в поселении Сосенское открылся детский сад на 220 мест в ЖК «Саларьево парк».

В садике созданы все условия для развития малышей. Здесь есть отдельная кружковая, музыкальный и физкультурный залы, где будут проводиться развивающие занятия. На территории около детского сада оборудована спортивная площадка.

Благодаря трансформируемым перегородкам помещения в группах могут быть адаптированы под разные нужды детей — для сна или игр. На первом этаже в группах смонтированы подогреваемые полы.

Возможности современного пищеблока полного технологического цикла позволяют готовить для детей завтраки, обеды и ужины в здании детского сада. Садик открыл двери для первых воспитанников 26 декабря 2022 года.