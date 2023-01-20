Ростех запустил в производство антипригарный материал CERASHIELD-BN

Ростех разработал и запустил в производство антипригарный материал CERASHIELD-BN, который используется при автоматической сварке на крупных предприятиях и ранее поставлялся из-за рубежа. Выпуск продукции налажен на базе Уральского научно-исследовательского химического института (УНИХИМ, входит в холдинг под управлением ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина), мощностей которого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских предприятий в такой продукции.

Материал был разработан по запросу предприятий, перед которыми встал вопрос импортозамещения продукции иностранных компаний, и представляет собой аэрозольное керамическое покрытие повышенной стойкости на основе нитрида бора. Благодаря ему рабочее место и оборудование не нужно очищать от брызг и окалины, что позволяет сократить время простоя и значительно повысить производительность труда.

«CERASHIELD-BN ни в чем не уступает зарубежным аналогам, при этом дешевле и экономичнее. На данный момент это единственный российский антипригарный материал, который может применяться на крупных предприятиях. Его можно использовать в автомобильной и авиационной промышленности, судостроении, на любом предприятии, где применяется автоматическая сварка, а их в России насчитывается более 1600. В данный момент объемы производства составляют 20 тыс. баллонов в месяц и могут быть значительно увеличены», — сказал директор по развитию УНИХИМ Илья Романов.

Уральский химический институт имеет большой опыт разработки и выпуска защитных, разделяющих и огнеупорных материалов с улучшенными свойствами, созданных на основе бескислородных соединений бора. Они обладают износостойкостью, жаропрочностью и применяются в аэрокосмической отрасли, металлургии и других отраслях промышленности.

Ранее (30 НОЯБРЯ 2022) ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина разработал технологию производства ультралегких изделий интегрального типа из полимерных композиционных материалов сложной кривизны для ракетно-космической техники. Уникальная разработка поможет увеличить полезную нагрузку космических аппаратов за счет снижения массы и тем самым повысить эффективность их работы.

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Изобретение обнинских ученых, прежде всего, решает задачу уменьшения габаритов и массы космической техники. Разработанная технология позволяет изготавливать ультралегкие композиционные изделия интегрального типа — рамочные объемные конструкции — сложной формы, что дает возможность использовать их как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность.

Ультралегкие композитные изделия сложной кривизны обладают уникальными весовыми характеристиками, максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 гр/м2, и обладают высокой жесткостью. Прототипом конструкций являются ультралегкие каркасы солнечных батарей плоской формы, разработанные на «Технологии» в 2016 году и установленные на российском малом космическом аппарате «Аист-2Д» и иранском спутнике «Хайям». Композитные изделия сложной кривизны можно применять не только в космической, но и других отраслях, где требуется создание сверхлегких конструкций сложной формы, обладающих высокой прочностью, жёсткостью и небольшой массой.

«Наша уникальная разработка защищена патентом Российской Федерации. Специалисты предприятия постоянно совершенствуют технологии производства изделий для космической отрасли. Эти разработки позволяют создавать космическую технику нового поколения, кроме того, они успешно применяются и в других отраслях» — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» — ведущий разработчик и производитель наукоемких изделий из полимерных композиционных материалов для космической отрасли. На орбиту выведено 74 космических аппарата с комплектующими ОНПП «Технология».