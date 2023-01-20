Росатом начал строительство крупнейшего в Европе завода медицинских изотопов

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20 января Росатом официально начал строительство крупнейшего в Европе завода по производству изотопной продукции медицинского назначения.

Старт заливке фундамента предприятия в пятницу дали в Обнинске Калужской области на площадке Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова (НИФХИ, предприятие Росатома).

Предполагается, что в 2025 году на 21 технологической линии нового завода начнётся выпуск радиофармацевтической продукции для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака.

На базе предприятия будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные активные радиофармпрепараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов.

Радиофармпрепараты Росатома будут использоваться специалистами в области ядерной медицины для лечения пациентов, у которых диагностированы нейроэндокринные опухоли, миелоидные заболевания, рак предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли головного мозга, солоидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, неходжкинские лимфомы и многие другие нозологии.

С открытием завода Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологический суверенитет России в области производства радиофармпрепаратов. Производство на базе АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» Росатома станет ведущим производственным предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. В настоящее время в Российской Федерации радиоизотопная продукция медицинского назначения Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить около 1 млн диагностических и терапевтических процедур ежегодно. При этом потребность в радиофармпрепаратах остается крайне высокой.

«У Росатома большой опыт в создании препаратов и оборудования для ядерной медицины. Сегодня, когда наша страна оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, мы понимаем, что обладаем достаточными компетенциями, чтобы стать одним из лидеров в развитии услуг высокотехнологичной медицинской помощи для российских граждан. Со стороны государства мы видим мощный запрос на формирование отечественных технологий в этой сфере. Росатом готов полностью удовлетворить потребности российских врачей и пациентов в радиофармпрепаратах и помочь людям из других стран сохранить и укрепить здоровье. Уверен, завод даст импульс для развития ядерной медицины и радиофармацевтической промышленности России» — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«На сегодняшний день технологии ядерной медицины являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Строительство в нашей стране крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов — своевременный ответ Госкорпорации „Росатом“ на рост потребности российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство поддерживает развитие инфраструктуры производства радиофрампрепаратов и оказание медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии, что позволит повысить доступность данного вида услуг для жителей нашей страны» — отметил министр здравоохранения Российской Федерации.

«Создание нового высокотехнологичного производства Росатома с широкой номенклатурой необходимых российским врачам и пациентам радиофармпрепаратов — важнейший вклад в решение глобальной задачи по обеспечению полного технологического суверенитета нашей страны в области обращения указанной категории лекарственных средств. Мы принимаем самое активное участие в реализации этого проекта. В самое ближайшее время будет подписан специальный инвестиционный контракт 2.0 по реализации инвестпроекта по разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с европейскими Правилами производства и контроля качества лекарственных средств GMP. СПИК будет заключен между АО „Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова“, Минпромторгом России и Правительством Калужской области. Это позволит предприятию получить все необходимые меры государственной поддержки» — пояснил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре Росатома сократит издержки на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость радиофармпрепаратов для жителей нашей страны. Размещение производства в Обнинске обеспечивает оперативность поставок радиофармпрепаратов в медицинские учреждения по всей стране и миру. Для этого есть: собственный спецавтопарк и развитый авиационный хаб.

Росатом — один из мировых лидеров по производству медицинских изотопов. Российские атомщики полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в изотопах и поставляют свою продукцию в более чем 50 стран мира. Одновременно Росатом выпускает и ряд радиофармпрепаратов (РФП), которые производятся на основе изотопов и используются в ядерной медицине для диагностики и лечения ряда тяжелых заболеваний.

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