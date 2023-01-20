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Новые заводы и цеха

Росатом начал строительство крупнейшего в Европе завода медицинских изотопов

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20 января Росатом официально начал строительство крупнейшего в Европе завода по производству изотопной продукции медицинского назначения.

Старт заливке фундамента предприятия в пятницу дали в Обнинске Калужской области на площадке Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова (НИФХИ, предприятие Росатома).

Предполагается, что в 2025 году на 21 технологической линии нового завода начнётся выпуск радиофармацевтической продукции для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака.

На базе предприятия будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные активные радиофармпрепараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов.

Радиофармпрепараты Росатома будут использоваться специалистами в области ядерной медицины для лечения пациентов, у которых диагностированы нейроэндокринные опухоли, миелоидные заболевания, рак предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли головного мозга, солоидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, неходжкинские лимфомы и многие другие нозологии.

С открытием завода Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологический суверенитет России в области производства радиофармпрепаратов. Производство на базе АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» Росатома станет ведущим производственным предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. В настоящее время в Российской Федерации радиоизотопная продукция медицинского назначения Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить около 1 млн диагностических и терапевтических процедур ежегодно. При этом потребность в радиофармпрепаратах остается крайне высокой.

«У Росатома большой опыт в создании препаратов и оборудования для ядерной медицины. Сегодня, когда наша страна оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, мы понимаем, что обладаем достаточными компетенциями, чтобы стать одним из лидеров в развитии услуг высокотехнологичной медицинской помощи для российских граждан. Со стороны государства мы видим мощный запрос на формирование отечественных технологий в этой сфере. Росатом готов полностью удовлетворить потребности российских врачей и пациентов в радиофармпрепаратах и помочь людям из других стран сохранить и укрепить здоровье. Уверен, завод даст импульс для развития ядерной медицины и радиофармацевтической промышленности России» — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«На сегодняшний день технологии ядерной медицины являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Строительство в нашей стране крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов — своевременный ответ Госкорпорации „Росатом“ на рост потребности российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство поддерживает развитие инфраструктуры производства радиофрампрепаратов и оказание медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии, что позволит повысить доступность данного вида услуг для жителей нашей страны» — отметил министр здравоохранения Российской Федерации.

«Создание нового высокотехнологичного производства Росатома с широкой номенклатурой необходимых российским врачам и пациентам радиофармпрепаратов — важнейший вклад в решение глобальной задачи по обеспечению полного технологического суверенитета нашей страны в области обращения указанной категории лекарственных средств. Мы принимаем самое активное участие в реализации этого проекта. В самое ближайшее время будет подписан специальный инвестиционный контракт 2.0 по реализации инвестпроекта по разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с европейскими Правилами производства и контроля качества лекарственных средств GMP. СПИК будет заключен между АО „Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова“, Минпромторгом России и Правительством Калужской области. Это позволит предприятию получить все необходимые меры государственной поддержки» — пояснил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре Росатома сократит издержки на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость радиофармпрепаратов для жителей нашей страны. Размещение производства в Обнинске обеспечивает оперативность поставок радиофармпрепаратов в медицинские учреждения по всей стране и миру. Для этого есть: собственный спецавтопарк и развитый авиационный хаб.

Росатом — один из мировых лидеров по производству медицинских изотопов. Российские атомщики полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в изотопах и поставляют свою продукцию в более чем 50 стран мира. Одновременно Росатом выпускает и ряд радиофармпрепаратов (РФП), которые производятся на основе изотопов и используются в ядерной медицине для диагностики и лечения ряда тяжелых заболеваний.

https://dzen.ru...8ps0s5U43qBPkoz

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/n...hego-v-evrope-zavoda-radiofarmprep/

Росатом, фармацевтика, Калужская область
  • Nelton Nelton
    20.01.2315:27:51

    новость на сайте Росатома:

    https://www.ros...-radiofarmprep/

    #1258232
  • Clausson Clausson
    20.01.2316:04:32

    в 2025 году на 21 технологической линии нового завода

       

    оперативность поставок радиофармпрепаратов в медицинские учреждения по всей стране и миру. …собственный спецавтопарк и развитый авиационный хаб.

    Это понятно, без этого никак.

    Радий-223 — 11 суток полураспада

    Актиний-225 — 10 суток

    Йод-131 — 8 суток

    Лютеций-177 — 6 суток (от наносекунд до 6 суток)

    Молибден-99 — 66 часов

    Самарий-153 — 46 часов

    Сложно представить как это рентабельно экспортировать с учетов сроков жизни препаратов и стоимости авиадоставки, но вероятно цена позволяет.

    #1258235
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.01.2316:13:47

      Росатом сможет.

      Молодцы, серьёзные ребята.

      «Росатом» является мировым лидером по количеству энергоблоков АЭС в портфеле зарубежных заказов и занимает почти 70% глобального рынка сооружения АЭС.

      #1258237
      • Нет аватара termometrix
        20.01.2319:16:04

        Также ежегодно обеспечивает почти 50% мирового обогащения урана.

        #1258249
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.01.2319:51:25

          Не нравятся эти успехи западным «коллегам» — сами не умеют что-то путного создать и производить, так надо ударить «под дых» — точно так же поступают с Китаем во многих областях — китайцы еще до конца не осознали того что их неизбежно ждет.

          Запад много столетий эксплуатировал весь остальной мир и тяжело ему с этим расставаться.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:27 20.01.23
          #1258251
          • Clausson Clausson
            20.01.2320:25:32

            китайцы еще до конца не осознали

            Они искренне верят, что в мире капитализма можно всё купить, в том числе и уважение. Очень наивные (про нас в 90-е я вообще молчу), думают что их успехи кому-то что-то докажут. Нет, европеец исторически вырос на грубой силе, деньги вторичны. Деньги это лишь следствии власти, а власть в их понимании можно взять только силой.

            Какой-то части нашего общества это тоже еще только предстоит понять.

            Отредактировано: Clausson~20:26 20.01.23
            #1258253
          • Нет аватара termometrix
            20.01.2320:34:22

            «Божественный» Запад считает, что весь мир обязан ему подчиняться и лизать сапоги бандитским западным транснациональным корпорациям.В Британии даже думают,что обязательное преподавание математики это тоталитарное дело характерное для образовательных систем России,Индии и Китая.

            СМИ Британии: «Зачем нашим детям учить математику, если iPhone может решить их задачи в готовом варианте». А потом мы удивляемся почему Шостаковича и Достоевского запретили на Западе.Если мы примем западную систему ценностей, мы тоже станем такими, как они. «Американские коллеги объяснили мне, что «низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)». — Владимир Игоревич Арнольд,один из величайших математиков XX века.

            Отредактировано: termometrix~20:55 20.01.23
            #1258254
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              20.01.2321:25:04

              Людьми которые не знают математики легче управлять.

              Но без нее нет развития. Точно также как без знания своего языка и своей истории. Это по сути три кита образования.

              #1258255
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