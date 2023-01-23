20 НОВЫХ ЗАВОДОВ. Какие производства запустили в РФ в конце 2022-го и в начале 2023-го?

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Какие производства начали работу в конце 2022-го года и в начале 2023-го?

В этом видео:

00:22 «Пегас-Агро»

01:05 «ОДК»

01:25 «Титан-Полимер»

01:57 «Москвич»

02:33 «Lecole»

03:08 ООО «Глобал-плант»

03:27 «Сибагро»

04:05 «Галичский Фанерый Комбинат»

04:36 «НЛМЗ»

05:11 Семаковское газовое месторождение

05:54 «Нижэкотранс»

06:10 «Промомед»

06:36 «Фармстандарт-УфаВИТА»

06:56 «Военторг»

07:15 ОЭЗ «Липецк»

07:35 «Термико»

08:02 КПО «Волхонка»

08:42 ООО «Бештау Электроникс»

09:33 «Ижора-Металл»

10:05 Автозавод «Моторинвест»

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