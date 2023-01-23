20 НОВЫХ ЗАВОДОВ. Какие производства запустили в РФ в конце 2022-го и в начале 2023-го?
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fraCxO5Yl68
Какие производства начали работу в конце 2022-го года и в начале 2023-го?
В этом видео:
00:22 «Пегас-Агро»
01:05 «ОДК»
01:25 «Титан-Полимер»
01:57 «Москвич»
02:33 «Lecole»
03:08 ООО «Глобал-плант»
03:27 «Сибагро»
04:05 «Галичский Фанерый Комбинат»
04:36 «НЛМЗ»
05:11 Семаковское газовое месторождение
05:54 «Нижэкотранс»
06:10 «Промомед»
06:36 «Фармстандарт-УфаВИТА»
06:56 «Военторг»
07:15 ОЭЗ «Липецк»
07:35 «Термико»
08:02 КПО «Волхонка»
08:42 ООО «Бештау Электроникс»
09:33 «Ижора-Металл»
10:05 Автозавод «Моторинвест»
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