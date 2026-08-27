💡 Российские светодиоды — в Реестре Минпромторга
GS LED первым среди российских производителей подтвердил соответствие продукции новым правилам, действующим с 1 января 2026 года.
Как GS LED получил подтверждение соответствия новым требованиям? Что позволило достичь такой степени локализации? Как устроено производство светодиодов GS LED и почему этот результат важен для дальнейшего развития российской светотехнической отрасли?
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