8 декабря 2022 год аэропорт Домодедово обслужил первый рейс в новом сегменте пассажирского терминала
Московский аэропорт Домодедово в тестовом режиме запустил новый сегмент пассажирского терминала — Т2 — и обслужил первый рейс.
«Сегодня из Т2 вылетели первые пассажиры. Это новая веха как в истории аэропорта Домодедово, так и в истории отечественной гражданской авиации. Отрадно, что столь значимое событие произошло именно в юбилейный для воздушной гавани — 60-й год», — прокомментировал Алексей Артёменко, пресс-секретарь Московского аэропорта Домодедово.
На территории нового сегмента уже функционирует медицинская клиника DMEMED, призванная заботиться о здоровье путешественников, а также будет открыта самая большая среди аэропортов МАУ комната матери и ребенка.
На схеме зона Е
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23.01.2318:29:17