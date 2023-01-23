Барнаульский завод АТИ открыл новый цех терморасширенного графита
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий открыл новое производство. Это цех терморасширенного графита.
Здесь начали производство гибкой фольги на основе ТРГ по собственной уникальной технологии. Основной материал — графит, сначала он окисляется, затем под воздействием высокой температуры расширяется, потом вальцуется и превращается в фольгу разной толщины.
Общая сумма инвестиций в проект по производству терморасширенного графита и изделий из него превысила 60 млн рублей.
В месяц в цехе планируется производить до 30 тонн продукции. Около половины изготовленной фольги будут использовать на самом предприятии, при производстве спирально-навитых прокладок.
Вторую часть произведённой продукции будут реализовывать сторонним потребителям. Покупатели продукции из ТРГ — предприятия газовой, нефтяной и химической промышленности, АПК, атомной энергетики и других отраслей народного хозяйства России и стран СНГ. У предприятия уже есть договорённости о предстоящих поставках будущим потребителям, рассказал генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков.
Дополнительная выручка предприятия в год составит 150 млн рублей, краевой бюджет будет получать плюсом 36 млн рублей в год.
До недавнего времени графитовую фольгу, которая используется в производстве уплотнительных материалов, предприятие закупало в Китае. Но в перспективе Барнаульский завод АТИ намерен перейти на сотрудничество с поставщиками российского месторождения минерала на Урале.
Артём Шамков особенно подчеркнул, что новый высокотехнологичный цех — это продолжение мероприятий по модернизации всего завода. Запуск современной установки позволит предприятию осуществлять полный цикл производства изделий из графита — от выпуска фольги до изготовления безасбестовых уплотнений, активно приходящих на замену традиционным материалам.
Летом 2018-го здесь запустили цех по производству безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов иностранного производства, а также железнодорожного транспорта. В начале 2020 года — новый динамометрический стенд английского производства, позволяющий моделировать нагрузку на ось до 30 тонн. Это сократило время постановки на производство новых изделий. Стендов такого класса в России всего три.
А в сентябре прошлого года Барнаульский завод АТИ открыл цех промышленных уплотнений, где выпускают листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнения. Кстати, тогда с запуском также помогли в Фонде развития Алтайского края.
«За последние пять лет в развитие предприятия вложили серьёзную сумму — уже более 600 млн рублей инвестиций. Курс на модернизацию будет продолжен.
Барнаульский завод АТИ выпускает фрикционные изделия, уплотнительные, прокладочные и термостойкие материалы для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей промышленности и других отраслей народного хозяйства.
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24.01.2301:42:01