Барнаульский завод АТИ открыл новый цех терморасширенного графита

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Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий открыл новое производство. Это цех терморасширенного графита.

Здесь начали производство гибкой фольги на основе ТРГ по собственной уникальной технологии. Основной материал — графит, сначала он окисляется, затем под воздействием высокой температуры расширяется, потом вальцуется и превращается в фольгу разной толщины.

Общая сумма инвестиций в проект по производству терморасширенного графита и изделий из него превысила 60 млн рублей.

© www.amic.ru

В месяц в цехе планируется производить до 30 тонн продукции. Около половины изготовленной фольги будут использовать на самом предприятии, при производстве спирально-навитых прокладок.

Вторую часть произведённой продукции будут реализовывать сторонним потребителям. Покупатели продукции из ТРГ — предприятия газовой, нефтяной и химической промышленности, АПК, атомной энергетики и других отраслей народного хозяйства России и стран СНГ. У предприятия уже есть договорённости о предстоящих поставках будущим потребителям, рассказал генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков.

Дополнительная выручка предприятия в год составит 150 млн рублей, краевой бюджет будет получать плюсом 36 млн рублей в год.

До недавнего времени графитовую фольгу, которая используется в производстве уплотнительных материалов, предприятие закупало в Китае. Но в перспективе Барнаульский завод АТИ намерен перейти на сотрудничество с поставщиками российского месторождения минерала на Урале.

Артём Шамков особенно подчеркнул, что новый высокотехнологичный цех — это продолжение мероприятий по модернизации всего завода. Запуск современной установки позволит предприятию осуществлять полный цикл производства изделий из графита — от выпуска фольги до изготовления безасбестовых уплотнений, активно приходящих на замену традиционным материалам.

Летом 2018-го здесь запустили цех по производству безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов иностранного производства, а также железнодорожного транспорта. В начале 2020 года — новый динамометрический стенд английского производства, позволяющий моделировать нагрузку на ось до 30 тонн. Это сократило время постановки на производство новых изделий. Стендов такого класса в России всего три.

А в сентябре прошлого года Барнаульский завод АТИ открыл цех промышленных уплотнений, где выпускают листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнения. Кстати, тогда с запуском также помогли в Фонде развития Алтайского края.

«За последние пять лет в развитие предприятия вложили серьёзную сумму — уже более 600 млн рублей инвестиций. Курс на модернизацию будет продолжен.

Барнаульский завод АТИ выпускает фрикционные изделия, уплотнительные, прокладочные и термостойкие материалы для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей промышленности и других отраслей народного хозяйства.