Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром Джейрах на севере Сирии
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Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром Джейрах на севере Сирии. Он станет аэродромом совместного базирования ВКС РФ и ВВС Сирии, сообщили в Минобороны России.
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