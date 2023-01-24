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Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром Джейрах на севере Сирии. Он станет аэродромом совместного базирования ВКС РФ и ВВС Сирии, сообщили в Минобороны России.