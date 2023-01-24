В ЦИАМ введён в эксплуатацию новый комплекс для испытаний поршневых авиадвигателей

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В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») запущен в работу новый винтомоторный стенд, являющийся частью испытательного комплекса.

С его вводом в эксплуатацию стендовая база ЦИАМ расширила свои возможности по испытаниям авиационных поршневых двигателей (АПД).

Разработанное в Институте оборудование позволяет проводить комплексное тестирование АПД мощностью до 650 л.с. и полноценно исследовать работу силовой установки легких летательных аппаратов с капотом и штатным воздушным винтом в условиях, приближенных к реальной компоновке в составе ЛА.

Испытательный комплекс дает возможность проводить все необходимые замеры по двигателю (крутящий момент, частоту вращения, расход топлива и др.), а также оценить управляемость двигателя, получить необходимые характеристики работы винтомоторной группы.

— Технологически стенд достаточно сложный и состоит из двух помещений. В одном располагается пультовая, автоматизированный информационно-измерительный комплекс и участок подготовки двигателя к испытаниям, в другом — непосредственно исследуемый объект и технологические системы, — рассказывает начальник отдела «Авиационные поршневые двигатели» ЦИАМ. — Еще на этапе проектирования было крайне важно учесть целый ряд факторов, среди которых — результаты расчетов на прочность и аэродинамики помещения для испытаний. Необходимо было сделать установку с системой измерения мобильной, для возможности ее переноса в термобарокамеру, чтобы проводить испытания двигателей в высотно-климатических условиях эксплуатации.

Корректная оценка летно-технических характеристик поршневой винтомоторной группы крайне важна для разработчиков при проектировании летательного аппарата.

Стенд введен в эксплуатацию и уже задействован в работах по испытаниям «акробатического» двигателя-демонстратора АПД-А на летающей лаборатории Як-52. Кроме того, комплекс включен в состав испытательной лаборатории, аккредитуемой Росавиацией для проведения сертификационных испытаний. Аттестация стенда запланирована на этот год.

Интерес к поршневой тематике возрастает, в связи с этим работа нового испытательного комплекса расписана на год вперед, в том числе по заказам предприятий отрасли.