В Якутии открыто крупное газовое месторождение с запасами свыше 34 млрд кубометров

Компания ПАО «ЯТЭК» при бурении и испытании объектов поисковой скважины на Тымтайдахском лицензионном участке в Вилюйском районе Якутии открыла новое месторождение. Объект получил название им. Эвальдта Туги — в честь заслуженного работника нефтегазовой отрасли Якутии.

Как сообщает пресс-служба компании, извлекаемые запасы газа оцениваются в 34,475 млрд кубометров.

Согласно классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов месторождение им. Эвальдта Туги относится к крупным.

Результаты государственной экспертизы по запасам продуктивных пластов месторождения им. Эвальдта Туги утверждены Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Заключение экспертов документально оформлено на заседании госкомиссии, прошедшем 27 декабря 2022 года.

«В целом, мы рассчитываем, что к 2025 году суммарные геологические запасы газа компании достигнут одного триллиона кубометров», — отметил заместитель генерального директора по геологии, геофизике и разработке месторождений — главный геолог ПАО «ЯТЭК» Антон Недосекин.

Справка

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. По данным компании, актуальные совокупные геологические запасы газа «ЯТЭК» составляют 662 млрд кубометров.