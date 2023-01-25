В Курске на проспекте В. Клыкова открылась гимназия № 63 «Академия успеха»

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24 января свои двери для учеников открыла гимназия № 63 «Академия успеха» на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. Учебное заведение посетил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Гимназия возводилась в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Всего на строительство и оснащение было направлено порядка 1,3 млрд рублей.

Новое учебное заведение рассчитано на 1 000 мест. Сейчас здесь организован учебный процесс для учащихся 1-7-х классов, а уже в сентябре будет запущено обучение для всех, включая старшеклассников. Сюда перевелись дети из близлежащих школ северо-запада, КЗТЗ и других.

Также уже набран штат: педагогический коллектив составляют 36 человек. Решён вопрос с учебниками.

Здание имеет три спортивных зала, бассейн, библиотеку с читальным залом, мобильную библиотеку, столовую на 300 посадочных мест, медицинский и стоматологический кабинеты. Актовый зал оснащён новейшим звуковым оборудованием и кинозалом.

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

© kurskcity.ru

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