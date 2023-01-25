В Курске на проспекте В. Клыкова открылась гимназия № 63 «Академия успеха»
24 января свои двери для учеников открыла гимназия № 63 «Академия успеха» на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. Учебное заведение посетил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Гимназия возводилась в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Всего на строительство и оснащение было направлено порядка 1,3 млрд рублей.
Новое учебное заведение рассчитано на 1 000 мест. Сейчас здесь организован учебный процесс для учащихся 1-7-х классов, а уже в сентябре будет запущено обучение для всех, включая старшеклассников. Сюда перевелись дети из близлежащих школ северо-запада, КЗТЗ и других.
Также уже набран штат: педагогический коллектив составляют 36 человек. Решён вопрос с учебниками.
Здание имеет три спортивных зала, бассейн, библиотеку с читальным залом, мобильную библиотеку, столовую на 300 посадочных мест, медицинский и стоматологический кабинеты. Актовый зал оснащён новейшим звуковым оборудованием и кинозалом.
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