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В новом кластере разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьёвы горы» возводится в районе Раменки на западе столицы. Стройплощадка ИНТЦ разместилась на территории между проспектами Вернадского, Ломоносовский,Мичуринский и Раменским бульваром.

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До последнего времени эта территория, зарезервированная для нужд МГУ в 1950-е годы, была занята незаконными постройками. Эту площадку расчистили: здесь разместятся компании, занимающиеся научно-технологической и внедренческой деятельностью.

Всего на территории ИНТЦ МГУ площадью 17,5 га будет девять профильных кластеров общей площадью порядка 507 тыс. кв. метров.

Кластер «Ломоносов» — флагманский кластер новой технологической долины ИНТЦ МГУ. Это современная площадка в центре Москвы с особым правовым статусом, налоговым режимом и передовой научно-технологической базой.

Строительство кластера, а также дорог и инженерных коммуникаций на территории ИНТЦ МГУ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

Строительство образовательных кластеров при вузах — тренд в развитии университетов, который поддерживают главные образовательные учреждения российской столицы. Там появляются новые площади для науки и реализации студенческих проектов.

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