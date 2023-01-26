Чепецкий механический завод освоил производство стронция

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Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и Отраслевой центр металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») разработали новую технологию производства металлического стронция.

Это щелочноземельный металл, который ранее в основном импортировался в Россию. Востребован в металлургии для производства морозостойкой стали, его применяют в качестве легирующей добавки для улучшения механических свойств сплавов алюминия и меди, увеличения эксплуатационных характеристик изделий из них. Соединения стронция используют в качестве компонента для производства сверхпроводящих керамик, стронциевая добавка наделяет стекло дисплеев электротехники защитными свойствами от излучения.

Исследования рынка показали, что потребность только российской промышленности в данном металле составляет более 500 тонн в год. Сырьем для производства стронция на ЧМЗ служат технологические продукты, образующиеся на предприятиях при производстве магния, минеральных удобрений. В основе создания технологии производства стронция — компетенции Чепецкого механического завода в области работы с редкоземельными материалами и более чем полувековой опыт изготовления металлического кальция (является физическим аналогом стронция) в сочетании с развитой производственной базой. Технология основана на металлотермическом способе восстановления оксида стронция с подбором оптимальных температурных режимов прокалки промежуточных соединений.

Опытная партия произведенного на ЧМЗ металлического стронция прошла испытания у заказчика — российского производителя алюминиевой продукции — и получила подтверждение возможности применения в изготовлении лигатур, используемых для улучшения механических характеристик алюминиевых литейных сплавов.

«Развитие производства редкоземельных металлов как одно из необходимых условий для технического прогресса — эта стратегическая задача, порученная Росатому Правительством страны. Освоение технологии производства металлического стронция на ЧМЗ позволит обеспечить отечественные металлургические предприятия необходимыми материалами для легирования металлов и укрепит независимость российской промышленности от зарубежных производителей редкоземельной продукции, — подчеркнул генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

В 2023 году специалисты Чепецкого механического завода продолжат работы по совершенствованию технологии получения чистого металлического стронция. Результатом научно-исследовательских работ станет разработка данных для проектирования отдельного промышленного участка по производству стронция для обеспечения растущих потребностей рынка.

Для справки:

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ — крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net