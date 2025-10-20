АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП», входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом») запустило в производство собственную импортонезависимую разработку — индивидуальный дозиметр гамма-бета излучения «Юпитер».

Он поможет следить за радиационной безопасностью сотрудников предприятий атомной отрасли, медицинских учреждений, МЧС и научных лабораторий.

«Юпитер» прошел все оценки соответствия для поставки на объекты использования атомной энергии (3 класс безопасности по НП-001). Также он успешно прошел испытания в расширенном диапазоне рабочих температур, испытания на пыле- и влагозащиту, ударопрочность, безотказную работу в жестких электромагнитных полях и при механических воздействиях.

«Наша более чем семидесятилетняя экспертиза в создании средств радиационного контроля и дозиметрии — фундамент, который позволяет искусно объединять проверенные временем технологии с инновациями. Новая модель имеет улучшенные характеристики и максимально удобна для работы и ношения. Отличительной чертой дозиметра является измерение эквивалента дозы, обусловленной как фотонным, так и бета-излучением», — отметил главный конструктор технических средств радиационного контроля — начальник лаборатории АО «СНИИП» Владимир Кишев.

Дозиметр весит всего 150 граммов, легко синхронизируется по Bluetooth за 2 секунды. Для дополнительного удобства во время передачи данных параллельно выполняется зарядка устройства по беспроводной технологии. Зарядить его полностью можно всего за 6 часов, этого хватит на 5 суток автономной работы. Безопасность пользователя гарантирована: интегрированная кассетница исключает выдачу неисправного устройства, а о превышении дозы прибор немедленно сигнализирует на экране, звуком и вибрацией.