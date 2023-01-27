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Производство

Московское предприятие «Спецкабель» разработало импортозамещающий сверхгибкий кабель

Инженеры-конструкторы столичного предприятия «Спецкабель» создали сверхгибкий кабель, который выдерживает несколько миллионов циклов изгиба.

Предварительные испытания показали, что его устойчивость к изгибам в несколько раз выше, чем у европейских аналогов.

 © www.mos.ru

Кабель можно использовать в роботизированных технологических системах (на автоматических производственных линиях или станках с ЧПУ). Добиться нужной гибкости удалось благодаря технологии пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

Завод способен изготавливать широкую линейку таких изделий с разными конструктивными исполнениями. Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Изделия можно применять в экстремальных условиях, например на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом.

Разработка поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы. Сейчас предприятие проводит комплексные испытания и готовится к началу производства.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/118821073/

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  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    27.01.2322:41:54

    К обвальному кризису 1998 г. выпуск отечественной кабельной продукции составил всего 25% от уровня производства 1990 года. Тем не менее усилиями наиболее прозорливых и осторожных людей со второй половины нулевых гг. в стране началось интенсивное восстановление объемов и расширение номенклатуры производства. До недавнего времени темпы роста отрасли составли 2-3% в год. Есть перспектива освоения выпуска никогда не производившихся в России кабелей особо больших диаметров ( от 0.5 до 1.5 метров ). При строительства энергетического моста в Крым, помнится, приходилось закупать такие кабели в Китае. Западные фирмы и компании ( включая Японию ) под давлением США запретил свой экспорт в Россию.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~23:00 27.01.23
    #1258564
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