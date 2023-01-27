Московское предприятие «Спецкабель» разработало импортозамещающий сверхгибкий кабель

Инженеры-конструкторы столичного предприятия «Спецкабель» создали сверхгибкий кабель, который выдерживает несколько миллионов циклов изгиба.

Предварительные испытания показали, что его устойчивость к изгибам в несколько раз выше, чем у европейских аналогов.

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Кабель можно использовать в роботизированных технологических системах (на автоматических производственных линиях или станках с ЧПУ). Добиться нужной гибкости удалось благодаря технологии пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

Завод способен изготавливать широкую линейку таких изделий с разными конструктивными исполнениями. Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Изделия можно применять в экстремальных условиях, например на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом.

Разработка поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы. Сейчас предприятие проводит комплексные испытания и готовится к началу производства.