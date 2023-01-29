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Владивосток 2010-2022. Было-стало

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/L0WzkkFrox4

С 2010 по 2022 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое, дальше — больше.

Давайте сравним каким был Владивосток в 2010 году и каким он стал в 2022 году и в промежуточные годы.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L0WzkkFrox4

Приморский край, Владивосток, инфраструктура
  • Kolyda Kolyda
    30.01.2310:02:25

    Я как раз в 2010 году был в последний раз во Владивостоке, отдыхал в санатории «Строитель», и очень рад таким прекрасным переменам в этом городе. Молодцы приморчане!

    #1258616
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