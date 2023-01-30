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Серия новых уличных /судовых видеокамер BS6 российского производства с разрешением до 4К

Уличная / судовая видеокамераУличная / судовая видеокамера © bic-inform.ru

Российская производственная компания БИК-Информ выпустила новую серию уличных влагозащищенных видеокамер BS6, оснащенных встроенной ИК подсветкой. Корпус выполнен из судового морского алюминия AL1561. Высокий класс пылевлагозащиты IP66/IP67 позволяет устанавливать видеокамеры на отрытых площадках, в том числе на палубах судов.

Доступный диапазон разрешений: от 2 до 8 Мп, — что позволяет получать хорошо детализированное изображение на достаточно большом расстоянии. Высокая светочувствительность матрицы и наличие ИК подсветки обеспечивает получение качественной картинки даже при слабом освещении.

Видеокамеры данной серии обладают расширенным температурным диапазоном от -50 до +55°С, имеют интеллектуальную систему обогрева, поддерживают функцию «Холодный старт», обеспечивая возможность эксплуатации в условиях критически низких температур Крайнего Севера.

Уличная / судовая видеокамераУличная / судовая видеокамера © bic-inform.ru

Опционально видеокамеры могут быть оснащены микрофоном, дальномером или тепловизором.
Источник: https://bic-inform.ru/news/

БИК-Информ, видеокамера, видеонаблюдение, производство, сделано в России
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