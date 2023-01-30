«Востсибнефтегаз» запустил электростанцию на Юрубчено-Тохомском месторождении

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«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») запустила электростанцию мощностью 36 МВт. Новый энергетический объект работает на попутном нефтяном газе, что повышает уровень экологичности производства. Эффективные генерирующие установки российского производства являются основным источником энергоснабжения объектов нефтегазодобычи и инфраструктуры Юрубчено-Тохомского месторождения. Система управления газотурбинными агрегатами и основными технологическими процессами имеет высокую степень автоматизации.

ОДК — Газовые турбины (ОДК-ГТ) поставили 6 комплектов ГТА-6РМ номинальной мощностью 6 МВт каждый.ГТА изготовлены в блочно-контейнерном исполнении с возможностью работы на 2 видах топлива (ПНГ и дизельное топливо).Компания производит ГТА-6РМ с 2022 г.Силовая установка — газотурбинные приводы ГТД-6РМ ОДК — Сатурн".

Повышение эффективности производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания и её дочерние общества ведут системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов, оптимизацию потребления электроэнергии, распределения электрических нагрузок.

На месторождении также ведется строительство второй электростанции мощностью 48 МВт, предназначенной для обеспечения энергией перспективных объектов нефтегазодобычи «Востсибнефтегаза». Энергетики предприятия ведут разработку централизованной системы автоматического регулирования частоты и мощности всей энергосистемы месторождения для обеспечения максимально эффективного и надежного энергоснабжения потребителей.

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