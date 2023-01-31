«Мираторг» запустил вторую линию по выпуску котлет на заводе в Брянской области

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Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, в конце января ввёл в промышленную эксплуатацию линию по производству котлет для бургеров на автоматизированном комплексе по убою и переработке крупного рогатого скота в Выгоничском районе Брянской области.

Инвестиции в расширение производства составили 100 млн рублей.

С пуском нового оборудования, рассчитанного на выпуск 10,7 тонн продукции в сутки, на предприятии заработали две линии, специализирующиеся на выпуске котлет для фирменной ресторанной сети «Стейк & Бургер». Общие мощности позволят заводу выпускать до 7,8 тыс. тонн продукции в год.

Современный автоматизированный комплекс общей мощностью 272 тыс. тонн продукции в год использует передовые технологии переработки говядины, изготовления и упаковки полуфабрикатов. Предприятие в Брянской области сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности НАССР, ISO, имеет сертификат Халяль.

Компания производит котлеты для бургеров в фирменные рестораны только из охлаждённого свежего сырья собственного производства — мраморной говядины высоких грейдов. Наращивание производства связано с развитием собственной ресторанной сети быстрого питания, в том числе с запуском нового продукта — бургера с котлетой из говядины сверхвысокой мраморности вагю. Объёмы такой говядины в мире ограничены. «Мираторг» — единственный производитель в России, который выращивает породу вагю.

Специальная крупная рубка мяса для бургера вагю делает котлету сочнее и вкуснее, так как говядина рубится, но не сминается в своей внутренней структуре, а глубокие жировые прожилки вагю делают продукт нежным.

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