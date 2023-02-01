Ростех более чем вдвое увеличил выпуск монокристаллов для атомной промышленности

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Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)», входящий в Госкорпорацию Ростех, ввел в эксплуатацию новое оборудование собственной разработки для выращивания монокристаллов. Объем производства продукции, таким образом, увеличился в 2,2 раза. Монокристаллы находят применение в детекторах, которые используются для радиационных измерений и контроля в атомной промышленности, а также в аэропортах и зонах пограничного контроля.

Кристаллы «Литий-6 йодид», активированные европием, применяют в качестве сцинтилляторов — элементов, способных обнаруживать ядерное излучение. Данное свойство позволяет применять их в качестве материала для создания специальных детекторов радиоактивности и средств ее мониторинга. Это оборудование нашло широкое применение в аэропортах, зонах пограничного контроля и других сферах, где необходимы повышенные меры безопасности, а также в рамках фундаментальных исследований в области физики.

Особенностью монокристаллов «Литий-6 йодид» является функция двойного преобразования. Они способны регистрировать два принципиально различных вида излучения — электромагнитное с чрезвычайно малой длиной волны и излучение субатомных частиц и нейтронов, не имеющих электрического заряда.

«На сегодняшний день ГИПХ является единственным в России производителем монокристаллов „Литий-6 йодид“. Научный центр ввел в эксплуатацию шесть дополнительных установок для выращивания кристаллов, что более чем вдвое увеличило объемы их производства», — отметил директор опытного производства АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» Михаил Лисица.

ГИПХ является крупнейшей в России организацией химического профиля. Его деятельность направлена на обеспечение важнейших отраслей промышленности: оборонной, авиационной, космической, медицинской, радиоэлектронной, агропромышленного комплекса и других.