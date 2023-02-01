РАСУ отгрузило ряд систем АСУ ТП и электротехническое оборудование для АЭС «Куданкулам»

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АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом») отгрузило крупную партию оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) блочного уровня и электротехническое оборудование для третьего и четвертого энергоблоков строящейся в Индии АЭС «Куданкулам».

В морской порт были отгружены, в частности, технические средства оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) энергоблока № 4, используемые для прямого дистанционного контроля и управления энергоблоком при отклонениях от режима нормальной эксплуатации.

В поставку вошли также автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) энергоблоков № 3 и № 4, которые обеспечивают непрерывный радиационный контроль на самой АЭС и прилегающих территориях; система контроля и управления водоподготовкой (СКУ В) и система автоматической противопожарной защиты (САППЗ) из состава программно-технического комплекса системы контроля и управления нормальной эксплуатацией (ПТК СКУ НЭ) энергоблока № 3. Кроме того, был отгружен комплекс электрооборудования системы управления и защиты реактора (КЭ СУЗ) энергоблока № 4, представляющий собой многофункциональную систему, предназначенную для управления реактивностью и мощностью реактора. А также 189 шкафов низковольтных комплектных устройств НКУ 0,4 кВт (используются для ввода, секционирования и распределения электроэнергии, включая управление электроприводами исполнительных механизмов различного назначения).

Руководитель проектного офиса АСУ ТП АЭС «Куданкулам» АО «РАСУ» Дмитрий Кукушкин рассказал, что ранее оборудование прошло приемо-сдаточные, функциональные и интеграционные испытания на производственных площадках российских заводов-изготовителей в присутствии инспекторов Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL).

Всё оборудование было полностью упаковано в соответствии с требованиями и готово к морской транспортировке на площадку строительства."Обеспечение поставок оборудования для новых АЭС — по-прежнему одно из важнейших направлений деятельности АО «РАСУ».

В составе партии оборудования в Индию отправлены низковольтные комплектные устройства НКУ Ural Switchgears (USG), изготовленные Уральским электромеханическим заводом (УЭМЗ), которые мы поставляем на площадки возведения АЭС за рубежом", — отметил управляющий директор продуктового направления «Электротехника» АО «РАСУ» Александр Афанасьев.