Новое здание школы № 93 в Санкт-Петербурге приняло учеников

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Ученики начальных классов школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга, которые учились во вторую смену, начали обучение в новом здании. Учебный корпус на Первомайской улице рассчитан на 1925 учащихся, 700 мест приходится на начальную школу и 1225 — на среднюю и старшую школу.

«Это второе здание 93-й школы. В 800 метрах от нас находится действующее здание школы мощностью 1125 детей, в котором сейчас обучаются 2738 детей. Поэтому второе здание позволит нам разгрузить первое, а также снизить наполняемость в классах — она составляла от 38 до 42 детей», — подчеркнула директор школы № 93 Татьяна Яшина.

В новом здании два корпуса — учебный и спортивно-оздоровительный, в котором разместились 6 физкультурных залов и 2 бассейна. Также есть большой актовый зал на 1100 мест, здесь можно проводить мероприятия районного и городского уровня. Сами классы — тематические, посвящены географии и истории России.

В 2022 году школа № 93 выиграла грант Правительства Санкт‑Петербурга на оборудование химико-биологического класса. Также в школе планируют создать зимний сад. Кроме того, предусмотрено отдельное помещение для Кванториума, который откроется в следующем году.

© centercoop.ru

© centercoop.ru

Информация и фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга