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Электроника, электротехника и приборы

В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпускать новые трехфазные системы бесперебойного питания

 © technomoscow.ru

Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.

Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Компания работает на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования, организовано обучение специалистов. В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения», — рассказал Владислав Овчинский.

Новые трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) просты в настройке и обслуживании, обеспечивают стабильную работу для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.

«Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.

Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси. Таким образом, центр в ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает обеспечивать поддержку установленного оборудования глобального бренда. В настоящий момент парк установленного оборудования превышает 300 тысяч единиц, что делает сервисный центр одним из крупнейших в отрасли. В особой экономической зоне трудится около 250 сотрудников компании, треть из них составляют инженеры. Специалисты предприятия реализуют крупные проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.

«Импортозамещающая продукция инновационных производителей высоко востребована на рынке. Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера. В ОЭЗ Москвы сложилось несколько высокотехнологичных кластеров микроэлектроники, фармацевтики, энергоэффективных технологий и других. Объединение их участников помогает увеличивать производительность, наращивать объемы инвестиций, активнее продвигать свою продукцию», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
Источник: https://technomoscow.ru/press/v-oez...e-sistemy-bespereboynogo-pitaniya//

Технополис Москва, Систэм Электрик, промышленные ИБП
  • Nelton Nelton
    03.02.2316:22:03

    Систэм Электрик производит и продаёт оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, Механотроника, DEKraft) и продолжает оказывать сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества

    В Группу компаний Систэм Электрик входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству

    #1258782
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