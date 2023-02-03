В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпускать новые трехфазные системы бесперебойного питания
Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.
Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
«Компания работает на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования, организовано обучение специалистов. В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения», — рассказал Владислав Овчинский.
Новые трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) просты в настройке и обслуживании, обеспечивают стабильную работу для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.
«Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.
Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси. Таким образом, центр в ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает обеспечивать поддержку установленного оборудования глобального бренда. В настоящий момент парк установленного оборудования превышает 300 тысяч единиц, что делает сервисный центр одним из крупнейших в отрасли. В особой экономической зоне трудится около 250 сотрудников компании, треть из них составляют инженеры. Специалисты предприятия реализуют крупные проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.
«Импортозамещающая продукция инновационных производителей высоко востребована на рынке. Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера. В ОЭЗ Москвы сложилось несколько высокотехнологичных кластеров микроэлектроники, фармацевтики, энергоэффективных технологий и других. Объединение их участников помогает увеличивать производительность, наращивать объемы инвестиций, активнее продвигать свою продукцию», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
- В ОЭЗ «Технополис Москва» появился новый резидент — производитель препаратов для косметологии
- «Фотоэксперт» открыл новую типографию в Печатниках
- В «Технополисе Москва» запустили в производство оборудование для дезинфекции медизделий
03.02.2316:22:03