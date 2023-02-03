В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпускать новые трехфазные системы бесперебойного питания

© technomoscow.ru

Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.

Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Компания работает на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования, организовано обучение специалистов. В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения», — рассказал Владислав Овчинский.

Новые трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) просты в настройке и обслуживании, обеспечивают стабильную работу для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.

«Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.

Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси. Таким образом, центр в ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает обеспечивать поддержку установленного оборудования глобального бренда. В настоящий момент парк установленного оборудования превышает 300 тысяч единиц, что делает сервисный центр одним из крупнейших в отрасли. В особой экономической зоне трудится около 250 сотрудников компании, треть из них составляют инженеры. Специалисты предприятия реализуют крупные проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.

«Импортозамещающая продукция инновационных производителей высоко востребована на рынке. Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера. В ОЭЗ Москвы сложилось несколько высокотехнологичных кластеров микроэлектроники, фармацевтики, энергоэффективных технологий и других. Объединение их участников помогает увеличивать производительность, наращивать объемы инвестиций, активнее продвигать свою продукцию», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.