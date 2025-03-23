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che 23 марта 2025, 10:48 114 Электроника, электротехника и приборы

В России создали первый в РФ фотолитограф с разрешением 350 нм

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 © tass.ru

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создала первый фотолитограф в России с разрешением 350 нм. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы.

«В мире меньше десяти стран, способных создавать это ключевое оборудование для производства микросхем. Теперь в их числе — Россия. Сделали важнейший шаг к переходу на собственное производство микроэлектроники и полной технологической независимости государства» — говориться в сообщении.

 © tass.ru

Мэр отметил, что фотолитограф создавался в сотрудничестве с белорусским заводом. Также мэр подчеркнул, что отечественный фотолитограф «серьезно отличается от зарубежных аналогов», так как в нем использовался твердотельный лазер в качестве излучения.

Сейчас идет разработка фотолитографа с разрешением 130 нм. Завершить его планируется в 2026 году.

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Источник: tass.ru

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фотолитограф, 350 нм, Технополис Москва
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