В России создали первый в РФ фотолитограф с разрешением 350 нм

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создала первый фотолитограф в России с разрешением 350 нм. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы.

«В мире меньше десяти стран, способных создавать это ключевое оборудование для производства микросхем. Теперь в их числе — Россия. Сделали важнейший шаг к переходу на собственное производство микроэлектроники и полной технологической независимости государства» — говориться в сообщении.

© tass.ru

Мэр отметил, что фотолитограф создавался в сотрудничестве с белорусским заводом. Также мэр подчеркнул, что отечественный фотолитограф «серьезно отличается от зарубежных аналогов», так как в нем использовался твердотельный лазер в качестве излучения.

Сейчас идет разработка фотолитографа с разрешением 130 нм. Завершить его планируется в 2026 году.

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